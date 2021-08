HKScani siinne uus juht: asjad pole hästi, aga mul on plaan

Vähem kui kaks nädalat tagasi Anne Mere järel ametisse astunud HKScani Baltikumi uus juht Juha Ruohola tõdeb, et Baltikumi üksuse juhtimine saab olema põnev ning ka paras väljakutse. Siinsed majandustulemused on tema sõnul olnud kontserni jaoks pettumust valmistavad. Ruohola sõnul on neil aga selle muutmiseks plaan.

Vähem kui kaks nädalat tagasi Anne Mere järel ametisse astunud HKScani Baltikumi uus juht Juha Ruohola tõdeb, et Baltikumi üksuse juhtimine saab olema põnev ning ka paras väljakutse. Siinsed majandustulemused on tema sõnul olnud kontserni jaoks pettumust valmistavad. Ruohola sõnul on neil aga selle muutmiseks plaan.