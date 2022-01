Rootslased soovitavad aktsiat: väetisetootja näitab kriisikindlust

Yara Internationali tegevjuht Svein Tore Holsether on küll murelik, et kõrged väetise hinnad võivad põhjustada toidukriisi, kuid investoritel on põhjust rahul olla. Foto: Reuters/Scanpix

Äripäeva börsitoimetuse Rootsi kolleegid üllatasid mind läinud nädalal sellega, et pakkusid oma soovitustes huvitava aktsiana välja Norra börsihiiu ja maailma ühe juhtivama väetisetootja Yara Internationali.

Minu esimene mõte oli, et Yara on üks neid ettevõtteid, mille tootmine on väga energiamahukas, miks võiks see praeguse gaasi ja toormete hinnataseme juures huvitav aktsia olla. Uurisin seda soovitust siis veidi lähemalt ja leidsin, et dividende väärtustavale pika vaatega investorile võiks see aktsia huvi pakkuda küll.

