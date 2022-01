Ükssarvikud sigivad kui küülikud

Ükssarvik pole mullusest enam haruldane loom, mistap peab investor olema ettevaatlik: talle võidakse ette sokutada hoopis otsaette kleebitud sarvega eeslivarss.

Ükssarvik pole veel nii tavaline kui hobune või eesel, aga mullusest statistikast selgub, et ta on poolel teel sinnani. CB Insightsi statistika, mida ka FoundMe refereeris , näitab, et maailmas on mulluse aasta lõpu seisuga ligi tuhat ükssarvikut, täpsemalt 959.