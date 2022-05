Ka suletud börs mind ei takista – tegin ikka järgmise tehingu

Eestlastel napib koostöö- ja suhtlemisoskust

Värske „Õppetunni“ saade keskendub seekord OSKA üldoskuste uuringule ja selgitatakse, mismoodi oskused liigituvad, miks need olulised on ja mis on need oskused, millest eestlastel sageli puudu jääb.

Värske „Õppetunni“ saade keskendub seekord OSKA üldoskuste uuringule ja selgitatakse, mismoodi oskused liigituvad, miks need olulised on ja mis on need oskused, millest eestlastel sageli puudu jääb.