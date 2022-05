Erki Kilu: LHVsse investeerija leiab eest tohutud summad

Erki Kilu Foto: Andras Kralla

LHV panga endine juht Erki Kilu, kes praegu kasvatab LHV Ühendkuningriigi filiaalist omaette panka, on veendunud, et börsil noteeritud finantsettevõtte aktsiate ostmiseks on soodne aeg.

Eile algas LHV uute aktsiate märkimine. Pank kaasab börsilt 25 miljonit eurot, mis läheb suuresti Ühendkuningriigi panga kapitaliseerimiseks pärast krediidiasutuse litsentsi saamist. Välja lastavate aktsiate nimiväärtus on 1 euro ning ülekursi alampiir 35 eurot.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev