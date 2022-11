Google'i tsiki-briki aktsia hinnaga varjas nõrkust

Google'i aktsia ostsin oma portfelli tänavu veebruari keskel hinnaga 129,33 USD ja praeguseks olen selle positsiooniga kaotanud 24% rahast. Foto: Erik Prozes

Ostsin tänavu veebruaris Alphabeti (ehk rahvasuus endiselt Google`i) aktsiaid põhjusel, et ettevõte käive ja kasum kasvasid ning oodata oli ka aktsia splitti, mis tavapäraselt aktsia hinna tõusule hoogu annab. Aga see tsiki-briki ehk hinna 20ks löömine pole teps mitte aktsiat aidanud.

Kui viimast viit aastat vaadata, siis on Google'i aktsia tootlus selgelt turu keskmist ületanud, kuid selle aasta algusest vaadatuna on aktsia 32% miinuses, samal ajal on USA turuindeks S&P 500 17% ja Nasdaq 28,76% kukkunud. Kas süüdi on ainult karuturg? Paraku mitte ainult.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev