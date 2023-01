Lugeja aitas mul leida peidetud pärli Leedu börsilt

Vilvi Groupi tegevjuht Gintaras Bertašius on suutnud tõsta ettevõtte käivet ja kasumit rohkem kui hetkel aktsia hind seda peegeldab. Nii võib tegemist olla huvitava investeerimisvõimalusega. Foto: Verslo žinios

Lugeja Vladimir juhtis mu tähelepanu Vilniuse börsil kauplevale Vilvi Groupile, mille tulemused on paranenud rohkem, kui aktsia hind seda peegeldab.

Olen seni olnud piimatööstuse osas investorina pisut skeptiline, sest see on väga konkurentsitihe ala. Tavaliselt ka vähese rentaablusega ning kui seal kasum vähegi suureneb, nüsivad toorainetarnijad ja jaemüüjad selle kohe pisemaks. Sellegipoolest heitsin pärast Vladimiri kirja põgusa pilgu ettevõtte ajaloole ja majandusandmetele, sest lugeja soov on mulle seadus.

