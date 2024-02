Apple’i ja Meta duellis paistab vähem pillav gigant selge favoriidina

Juhid on muudatustega hädas: kabinetitööga on korras, aga töö inimestega lonkab

Nii ülemaailmsetes kui ka Eestis tehtud uuringutes toovad juhid välja, et nad on muudatustega väga hädas. Nii hädas, et veidi vähem kui kolmandik muudatustest õnnestub. Muudatuste juhtimise ekspert selgitab, et projektijuhtimisega muudatuste elluviimisel probleeme ei ole, kuid teed läbikukkumiseni sillutab töötajate vähene kaasamine.

