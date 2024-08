Tagasi 28.08.24, 15:00 Pettumus Vilniuse börsil: Novaturasel on asjad väga kehvad! Novaturas valmistab investoritele jätkuvalt pettumust. Leedu reisikorraldaja aktsia hind on aastaga enam kui poole võrra odavnenud ning lootuskiirt ei paista ka värsketest tulemustest.

Novaturas ennustab, et lõpetab selle aasta korraliku kahjumiga. Foto: Pixabay

Balti börsil on investoritel pehmelt öeldes pikka aega kehvasti läinud − 34 põhinimekirja kuuluvast ettevõttest on aasta algusest alates ainult kolmandik (11) olnud plussis. Kõige rohkem on aga kaotanud Leedu reisikorraldaja Novaturase investorid, kelle aktsia on aasta algusest alates langenud kõige rohkem − 56%. Peaaegu kolmandik langusest toimus viimastel päevadel pärast seda, kui ettevõte esitas aasta esimese poole kohta aruande.

