Elektriautoturg on juba mitu aastat hoogu võtnud ning nüüd, uute tulemuste valguses, paistab, et sai lõpuks hoo sisse – esirinnas on muidugi kõigile tuttav Tesla. Autotootja hiljutine aktsiaralli jätab mulje, et nii see ka jääb, kuid teised numbrid tõotavad vastupidist.