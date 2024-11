Tagasi 28.11.24, 12:04 Investor Toomase viis raamatuideed jõuluvana kingikotti Käes on aeg hakata jõuluvana kotti kinke otsima ja minu arust võiks tänavu küll kinkida lähedastele midagi, mis nood jõukuse kasvatamiseni aitab.

Hea koht, kust investeerimisteadmisi ammutada, on temaatilised raamatud, blogid ja foorumid, kust investorite mõtete ja strateegiate kohta lugeda saab. Foto: Mailis Vahenurm

Ei, see midagi ei ole aktsia uuest ja kuumast IPOst. See ei ole ka suure tootlusega võlakiri viimasest emissioonist. Sellistel kinkidel pole sajaprotsendist jõukaks saamise garantiid. Õige kink on hoopis investeerimisalane raamat, millega oma teadmisi investeerimismaastikul avarada.

Inimene, kes asjalikust investeerimisraamatust loetud asjalikku nõu kuulda võtab ja seda järgib, saab kindlasti jõukaks, minu sõna selle peale. Kes siis ei tahaks kõiki oma lähedasi veel suurema jõukuseni aidata?

Kümne protsendi reegel

Igaühel on võimalik miljonäriks saada, kui ta iga kuu alguses kümme protsenti endale kõrvale paneb. Just nii alustab oma raamatut “Nii võib miljonäriks saada igaüks” Rootsi investor Per H. Börjesson.

Rootsis on kahtlemata nominaalselt lihtsam miljonäriks saada kui Eestis, sest sealse raha, Rootsi krooniga mõõtes on miljon juba koos, kui portfell alles siin kehtiva euroga mõõtes 86 780 väärt. Kuid seegi pole sugugi väike summa ja selle kokkuajamine on Börjessoni sõnul lihtne. Tuleb oma sissetulekust iga kuu alguses kümnendik kõrvale panna – endale maksta, nagu Börjesson ütleb – ja see investeerida.

Lisaks läheb vaja ka püsivust. Rahale tuleb kasvamiseks aega anda, mitte olla kärsitu. Ega väike laps kohe jookse ja kikas enne õiget aega kire, nagu vanarahvas ütles.

Stockholmi raha järele

Börjesson ei piirdu ainult kogumise õpetussõnadega; ta aitab orienteeruda ka Rootsi finantsturgudel. Stockholmi börs on igaühele meist kas tavalise investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kaudu kättesaadav. See on Euroopa üks aktiivsemaid börse ja per capita on Rootsis enim börsiettevõtteid maailmas. Sealt peaks iga investori portfellis mõni aktsia olema – minul on näiteks Swedbank.

Stockholmi börsi kohta annab samuti häid ideid Emajõe delta juurtega Rootsi investeerimisäss Arne Talving. Temalt on eesti keeles ilmunud “Minu aktsiatega rikkaks saamise võidukas teekond” ja selle järg.

Oma raamatuis kirjeldab Talving süsteemi, kuidas ta aktsiaid valib, kuidas ta võitjad alles jätab ja kaotajad eemaldab, kuidas investeerib ta karu- ja kuidas pulliturul. Jahti peab ta üksnes Rootsi aktsiaile ja hoolimata sellest kitsendusest suudab ta keskmiselt iga kahe ja poole aasta järel portfelli kahekordistada.

Suur raamatute laomüük! Vali omale uus lemmik raamat või teadmisterohke kink lähedasele, sõbrale või kolleegile. Tutvu raamatutega SIIN Soodustused kuni 97%. Kampaania periood 25.11–08.12.2024.

Vähema vaevaga rikkuseni

Kui kingisaajat aga börsifanatism ei köida, kui ta tahab vähema rahmeldamise ja riskiga jõukust koguda, on sobilik lugeda maailma parima väärtusinvestori Warren Buffetti meisterlike jäljendajate Mohnish Pabrai ja Guy Spieri raamatuid.

Ei pea sugugi paika mõte, et Buffetti moel ei ole võimalik rikkaks saada. On küll! Tema eduvalemit võib igaüks edukalt kopeerida – Pabrai “Dhandho investor” ja Spieri “Väärtusinvestori haridustee” teevad selle puust ette ja värvivad punaseks.

Endine Wall Streeti hunt Guy Spier esines ülemöödunud aastal investeerimisfestivalil. Foto: Simo Sepp

Inimesest, keda aktsiad ja võlakirjad sootuks hirmutavad – on me lähedaste hulgas kindlasti palju selliseidki – võib sellegipoolest jõukas investor saada. Talle tuleb kinkida lihtsalt Mel Lindaueri, Taylor Larimore’i ja Michael LeBoeufi kirjutatud “Bogleheads: investeerimise teejuht”

Bogleheadide ehk Bogle-peade investeerimiskogukonna nimi tuleb legendaarsest Vanguardi fondijuhist John C. Bogle’ist, kes on vähese kuluga indeksifondide isa. Investeerimispelglikku inimest veenavad Bogleheadid kindlasti, et indeksifondidesse pikaajaliselt investeerimisel pole põhjust karta ei aktsiaturu maaniaid ega krahhe – inflatsiooni ületava tootluse saab ta pikaajaliselt raudselt kätte.