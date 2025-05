Tagasi 04.05.25, 13:24 Buffett lahkub tipust – Abel pärib maailma suurima rahahunniku Pikka aega minu portfelli selgroo moodustanud Berkshire Hathaway aastakoosolekult tuli viimase uudisena see kõige põrutavam: Warren Buffett loovutab lõpuks juhitooli Greg Abelile.

Paremalt Berkshire Hathaway praegune juht Warren Buffett ja uus juht Greg Abel ettevõtte ühe investeeringu, mänguasjatootja Jazwaresi lastele mõeldud patju imetlemas.

Foto: Jazwares

Et Abel on Buffetti valitud järglane, pole tegelikult uudis. Seegi pole uudis, et Buffett, kes on juba 94 aastat vana, peab ühel hetkel oma juhiohjad kellelegi üle andma. Uudis on see, et vanameister lubas seda teha juba tänavu.