Äripäeva kirjastus jagab kiirematele juhtimis- ja elutarkust poolmuidu

Hea raamat suunab lugejat mõtlema nagu teadlane: aru saama oma pimenurkadest, vaimustuma eksimustest kui infoallikast ning arendama oskust pidada maha konstruktiivseid vaidlusi nii enese sees kui ka teistega. Foto: Unsplash

Semiootik ja kultuurikriitik Mihkel Kunnus: „Peterson kirjutas raamatut „Tähenduse teejuhid“ 15 aastat ning selle lähtekohaks oli külma sõja reaalsus, õudusunenäod tuumasõjast. Tema süvauurimus inimloomusest muutus hüppeliselt aktuaalsemaks 24. veebruaril 2022.

Mis on ideoloogia? Kuidas see toimib? Kuidas saab võimalikuks midagi nii õõvastavat nagu pidev valmisolek tuumasõjaks ehk kogu inimtsivilisatsiooni hävitamiseks? Ja mis paneb inimesi sooritama selliseid võikaid julmusi, millest täna jälle kuuleme? „Tähenduse teejuhid“ on kirglik kaitsekõne õhtumaisele kultuurile. Mitte selle pärast, et see oleks täiuslik, vaid selle pärast, et see on parim, mis meil on.“

Mark Williams, Oxfordi Ülikooli kliinilise psühholoogia emeriitprofessor ja raamatu „Mindfulness“ kaasautor: „Võimalik, et tegu on ainsa ärevusealase raamatuga, mida eales vajate. Näidates selgelt, kuidas ja miks on muretsemine niivõrd sõltuvust tekitav, juhendab dr Brewer lugejat vabanema vanadest harjumustest, mis ärevust käigus hoiavad, ja harutama lahti köidikuid, mis elu aheldavad. Tegu on tõenduspõhise psühholoogiateadusega selle parimal kujul.“

Reservohvitser, Combat Ready kaasasutaja Martin Jõesaar: „Igaüks meist on juht, olenemata ametinimetusest, sest suuname ja mõjutame oma käitumise ning tegudega ümbritsevat maailma. Juhtimine kui tegevus on aga oskus, mida saab õppida ainult praktika kaudu.

Jocko on sellesse käsiraamatusse koondanud äärmiselt efektiivsed ja universaalsed juhtimise põhimõtted, sidudes omavahel suurepäraselt militaar-, äri- ja argipäeva olukorrad koos rohkete illustreerivate näidetega.“

Psühholoog ja muutuste nõustaja Eva-Maria Kangro, PhD: „Adam Grant võtab halastamatul, samas muhedal ja elulisel moel sihikule harjumuste jõu ning suunab lugeja mõtlema nagu teadlane: aru saama oma pimenurkadest, vaimustuma eksimustest kui infoallikast ning arendama oskust pidada maha konstruktiivseid vaidlusi nii enese sees kui ka teistega.

„Järelemõtlemise kunst“ juhatab meid läbi psühholoogiliste lõksude ning annab praktilisi tööriistu neist vabanemiseks. Kirsiks tordil on 30 nõuannet, mille kallale tasub asuda igaühel, kes soovib elust maksimumi võtta.

Nii need kui ka paljud teised juhtimis-, investeerimis-, ajaloo- ja terviseraamatud on Äripäeva veebipoes kuni 11. detsembrini erakordselt hea hinnaga. Rohkem infot leiad siit.

Psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik: „Tegemist pole kellegi arvamus- või kogemuslooga, vaid oskuslikult kirjutatud ning rõõmustavalt detailirohke raamatuga, mis toetub teadustekstidele, on hariv, hästi loetav, kohati ka lõbus. Autorid toovad välja mitmeid uuenduslikke avastusi unemaailmas ning jagavad häid nippe ja põhjendusi, miks on ühed valikud kasulikud, teised aga mitte.

Mitmeid olulisi unetervise teemasid käsitlev suurepärane „Parem uni, parem sina“ sobib kõigile, kes soovivad oma und parandada või saada unetervise kohta uusi teadmisi.“

Ettevõtja ja läbirääkimiskoolitaja Jakob Saks: „Usaldada teist või mitte – kas pole mitte tuttav dilemma? Kui luua uusi suhteid, valida uut äripartnerit, alluvat või ülemust, ei ole üldiselt luksust oodata aastaid, et järeldusi teha. Kuidas hinnata inimeste usaldusväärsust võimalikult täpselt juba suhte alguses?

Dreeke ja Stauth kirjeldavad raamatus FBIs välja töötatud metoodikat, mis võtab usaldamisotsuste tegemisest välja kogu müstika. „Kuidas lugeda inimesi“ on täis ägedaid spioonilugusid, mis hoiavad lambi öökapil pikalt põlemas.“

Coach Eero Sikka: „See raamat on praktiline töövahend kõikidele juhtidele, kes tahavad seitsme küsimuse kaudu inimestele vastutuse anda ja seeläbi nende tegelikku potentsiaali avada. Humoorikas stiilis, mis on miksitud arvukate näidete, uuringutulemuste ja praktiliste sammudega, selgitab Stanier, kuidas päriselt coach´ivat juhtimisstiili omandada. Mulle meeldib, et autor läheb ilma pikema jututa asja juurde, mistõttu sobib tema lähenemine hästi kiire elutempoga juhtidele.“

