Energiamonopoli tütar on kosimiseks küps

Kui otsustajad pidurdavad Eesti Energia tütarettevõtte börsile viimist, saadavad nad ohusõnumeid, nörritavad investoreid ja söövad oma sõnu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Investoritel oli põhjust oodata Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni börsile viimist käesoleva aasta algupoolel, kuid Äripäeva andmetel seda ei juhtu. Aktsiaemissiooni on pikalt ette valmistatud, otsus on kirjas isegi valitsuse koalitsioonileppes. „Millal siis veel? Ma ei näe, miks me peaks sellega üle esimese kvartali ootama,“ ütles äsjases intervjuus ka Tallinna börsi juht Kaarel Ots.