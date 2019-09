Saagu valgus ühisrahastusportaalides!

Ühisrahastusportaalides leviv trend investoreid infopimeduses hoida tuleb peatada, sest see takistab investeerimiskultuuri levikut, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äsja toimus Eesti ühisrahastusmaastikul üks inetu juhtum, mis on ilmekas näide sellest, millisesse rappa see valdkond on vajumas, kui midagi ette ei võeta. Crowdestate’i vahendusel investoritelt 700 000 eurot kaasanud Q-haus Baltic vahetas nime, juhatuse liiget ning ettevõtte suhtes algatati reedel Harju maakohtus pankrotimenetlus, kuid portaal investoreid sellest ei teavitanud. See tekitas olukorra, kus teadlikumad investorid, kes ammutavad infot erialaportaalidest, said eelise ja oma hapuks mineva laenu maha müüa, uued ja kogenematud said aga haledalt pügada.