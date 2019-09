Kriis Crowdestate’is?

Q-hausi saaga on küll põnevam kui Venezuela teleseriaal, sest näha on saanud kõike: omanikuvahetust, allahindlusega laenutükkide kauplemist, infopuudusesse jäetud investoreid ning lubadust, et kõik saab korda. Samal ajal on saag käima tõmmatud veelgi suurema projektiga.

Minul on Baltic Foresti puhul 100 eurot investeeritud 5. etappi ning 200 eurot 8. etappi. Foto: Crowdestate ekraanitõmmis

Esiteks kahtlen lubaduses, et kõik korda saab, sest näiteks Kevade 9 projektiga on ühisrahastuse investoreid nörritatud juba pikalt. Siin ei maksa süüd otseselt otsida Crowdestate’ilt, sest probleemid on kohtusüsteemis, mis ei lase tagatist realiseerida. Küll aga peame olema valmis, et tehasehoone realiseerimine ei pruugi minna lepase reega, mistõttu järelturul suure allahindlusega kaubeldavate Q-hausi laenujuppide isu mul hetkel pole.