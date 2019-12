Pakume kohtuasjade salastamisele lahenduse

Kui ligipääsu avalikule kohtupidamisele hakatakse üha enam piirama, seab see ohtu demokraatliku õigusriigi toimimise, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veerma

Liiga tihti näeme viimasel ajal seda, et avalikkusele suurt huvi pakkuvad kohtuistungeid ja -materjale salastatakse. Nii oli see Tallinna Sadama korruptsiooniprotsessis, Hirve-Gammeri nn maffiaprotsessis ja viimati Mati Alaveri dopinguasjas. See tekitab küsimuse, kas salastamine on nüüd Eesti õigusemõistmise uus norm.