Katariina Krjutškova: kuidas minust sai võimalik kurjategija

Ma pole ennast kunagi varem tundnud potentsiaalse kurjategijana. Paraku on mul tekkinud hirm vangi minna pärast seda, kui viimati kohtus käisin, kirjutab Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Katariina Krjutškova.

Katariina Krjutškova Foto: Andras Kralla

Kolmapäeva hommik 27. novembril. Tänavad on kaetud sileda jääga, mistõttu uisutan Lubja tänava kohtumajja. Sajandi suurimaks maffiaprotsessiks tituleeritud istung hotelli- ja restoraniärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri üle algab kohe. See pole pelgalt protsess kahe ärimehe üle, kes on süüdiste järgi sooritanud majanduskuritegusid. Nn maffia üheks tähtsaks tunnusjooneks on ühenduse liikmete korruptiivsed sidemed riigiteenistujatega.