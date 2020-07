Mis nõue see siis nüüd on, härra linnapea?

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva hinnangul pole Tallinnas parkimiskohtade miinimumnõude kehtestamine uusarendustes küll see võluvõti, mis aitaks võidelda autostumise vastu. Küsimus on, mida sellega peale korterite hindade tõstmise ja arendajate piiramise üldse saavutatakse?

Maailm muutub ja eluaseme ostja soovib üha tõenäolisemalt vabalt valida, milline küttesüsteem kasutusel on ning kas tal tuleb maksta ka parkimiskoha eest või mitte. Aga ei, linlase eest tahab otsustada Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Jah, me teame küll, et linnapea ei ole linnavalitsus; ja otsuse langetab volikogu - ent ei maksa unustada, et Tallinnas kontrollib võimu linnapea partei Keskerakond.