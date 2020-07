Kahtlane plaan, mis määrab meid pimedusse

Foto: Anti Veermaa

Justiitsministri kavatsus muuta veenvaid argumente esitamata keset suve valitsevas vaikuses senist avatud kohtumenetluse korda lõhnab kahtlaselt ja nõuab Eesti avalikkuse teravdatud tähelepanu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tänaseks ootab justiitsministeerium vastuseid enam kui 14 aastat tagasi vastu võetud kohtute infosüsteemi põhimääruse kooskõlastusringilt. Äripäeva meelest tuleks määruse muutmine praegusel kujul peatada. See nõuab täiendavaid selgitusi ja ennekõike kindlust, kas Isamaa erakonda kuuluva ministri Raivo Aegi ametkonna ette valmistatud õigusakt on üldse kooskõlas põhiseadusega. Kahtlusi suurendab paratamatult ajastus – et määrust tahetakse muuta ootamatult, kiiresti puhkuste ajal, kus avalikkuse järelelevalve on nõrgem.