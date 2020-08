Rahapesu häbi maha pestes peseme end lagedaks?

Foto: Anti Veermaa

Stopp, võtaks nüüd hoogu maha! Väliskapitali stigmatiseerimine, mida poliitilised konjunkturistid meeleldi tagant tõukavad, ei tohi viia selleni, et me loobume avatusest majanduse alustalana, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul on Skandinaavia pangad saanud rahapesu eest õiglaselt peapesu ning meie püsiv seisukoht on, et need asjad tuleb korralikult ära klaarida. Pangad on seejuures agaralt tekitanud asjatut bürokraatiat, klientide elu tehakse raskeks. Küll on keeruline arveid avada ja samas suletakse neid erilise põhjenduseta. Lisaks on mainepesu tekitanud uusi kuluridu ning, nagu ühes hiljutises juhtkirjas tõdesime, minnakse katet otsides ennekõike e-residentide ja teiste välismaise taustaga ettevõtete kallale.