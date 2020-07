Rahapesureeglite täitmise hind kolib kliendi taskusse

Karmistunud rahapesuvastastest reeglitest tulenev vastutus nihkub pankade kulurealt järjest enam kliendi, sealhulgas Eesti majandust turgutava e- ja mitteresidendi rahakotti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Heaks näiteks on Swedbanki oktoobris muutuv hinnakiri, mille kohaselt suurenevad hoolsusmeetmete tasud Eestis registreeritud juriidilistele isikutele, keda esindab või kelle omanik on mitteresident, samuti Euroopa majanduspiirkonnas ja teistes riikides registreeritud ettevõtetele. Ja tõus on suur – 200-lt 300 eurole, mõne riigi puhul 500 eurole.