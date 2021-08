Juhtkiri

Rakendage meetmeid, kordan, rakendage meetmeid!

Riik suurendab ettevõtja halduskoormust ja kulusid ning iseenda bürokraatiat, murdes kohati lahtisest uksest raginal sisse, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest ei ole küsimus isegi niivõrd selles, milliseid ettekirjutusi ja millise kiirusega riik ettevõtjatelt nõuab. Asi on palju üldisem. Viimastel valitsustel jääb vajaka tunnetusest, et me oleme selles koroonakriisis koos ja koos otsitakse ka väljapääsu. See on väljendunud näiteks selles, et ettevõtjate abi pole tahetud vastu võtta, nõuandeid ja ettepanekuid kuulata. Ka omavaheline infovahetus kipub minema teravatooniliseks.

