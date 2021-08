Juhtkiri

Valitsuse korraldus tulebki kohtus selgeks jahvatada

Kõigest paar aastat tagasi mõeldamatuna tundunud piirangute kehtestamine on muutunud koroonaviiruse tõttu riigijuhtidele uinutavalt rutiinseks tegevuseks. Kohtu hinnang valitsuse korralduse õiguspärasusele kulub igal juhul ära, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Otsime aga vaktsineerimistõendid ja maskid (taas) välja! See aeg on jällegi käes. Aga ehkki neljapäevast kehtima hakkavad täiendavad koroonapiirangud on valitsusele viimase poolteise aasta jooksul juba õige mitmendaks taoliseks otsuseks, võib öelda, et seekord tulevad need nõuded teisiti.

