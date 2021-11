Juhtkiri

Ei, hanked ei tohi nii käia. Ka kriisis mitte

Foto: Anti Veermaa

Seda on kurvastav näha, milline hoiak on haridusministeeriumis kiirtestide hanke käki asjus võetud. See ei anna lootust, et edaspidi suudetakse pikemalt ette vaadata ja mõelda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Riigihalduse minister Jaak Aab on mõistetavalt tagasihoidlik, kui tõdeb, et koolidele mõeldud koroona kiirtestide hange ei näe hea välja. Äripäev ütleb otse: nii sandisti paistvat riigihanget ja asjaajamist kohtab Eestis õnneks harva. Sellele pole ühtegi head vabandust.

