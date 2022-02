Kui sõnavabaduse ultraparadoksaalsel käsitlusel lastakse segamatult vohada, siis hakkab see ühel hetkel mõjutama ka nende inimeste elu, kes ajakirjanikuna ei tööta ega avalikult kunagi sõna võta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

“Sõnavabaduse olemus seisneb selles, et selle sildi all ei vaigistata teisi,” kirjutas Helsingin Sanomat, ajendatuna uudisest, et ajakirjanik Jessikka Arot sotsiaalmeedias järjepidevalt ahistanud ja solvanud venemeelne Soome ühiskonnategelane Johan Bäckman mõisteti 60 päevaks vangi . Ent asi pole kaugeltki pelgalt ühes ajakirjanikus.