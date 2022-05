Juhtkiri

Äripäev

Mõned asjad on ju hästi ka

Foto: Anti Veermaa

Ajal, mil ettevõtjad kogevad pandeemia järel ja Venemaa Ukraina-agressiooni mõjude tõttu Ameerika mägesid ning investorite jälgimisnimekirjades domineerib punane, toob väliskaubandus lootustandvamaid numbreid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul näitab märtsi kaubavahetuse statistika, et Eesti eksportivad ettevõtted on majanduskeskkonna risttuultes üldiselt kenasti toime tulnud. Jah, ühest kuust ei maksa liialt leili minna, oluline on ikkagi jälgida kujunevaid trende kuude lõikes, aga rekordkuu väliskaubanduses on siiski ajalooline tõsiasi, seda mh Ukraina sõja kontekstis.

