Juhtkiri

Äripäev

27. september kell 15:00 Jaga lugu:







Päästerõngas kõigile ei päästa kedagi

Foto: Anti Veermaa

Globaalsete sündmuste mõjul näeme riigikapitalismi enneolematut esilekerkimist majanduses, aga see on hukatuslik rada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

“The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air.” - “Lord of the Rings” *

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev