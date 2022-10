Juhtkiri

Äripäev

12. oktoober kell 12:54 Jaga lugu:







Kui pea kolksatab vastu hindade klaaslage, siis peab kael terveks jääma

Foto: Anti Veermaa

Aeg, mil hindu on võimalik suhteliselt kergesti tõsta, võib ootamatult kiiresti ümber saada. Siis aga võib ilmneda, et palju tööd ja raskeid otsuseid seisab ees, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäevale tundub, et Eestis ollakse sisenemas või juba sisenetud hindade tõstmise keerisesse, kus toote või teenuse hinna (järjekordne) tõus on järjest vähem seotud sisendhindade ja intresside kasvuga ning üha rohkem tunnetusega, et tarbija neelab x protsendi võrra kopsakama kasvu praegu alla.

