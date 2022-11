Korruptsioon suures jalgpallis algab muruliblede tasandilt

Tööandjate kõige suuremast murest on piinlik rääkida

Kuigi majanduse jahtumise tõttu on heade töötajate leidmine mõnevõrra lihtsamaks muutunud, siis süsteemseid probleeme Eesti tööjõuturul kriis ei lahenda ja heade töötajate leidmine on ettevõtetele üks suuremaid arengupidureid. Pigem on praegu ajutine hingetõmbeaeg, leiab Tallinna Kaubamaja Grupi ja Eesti Kaupmeeste Liidu juhatuse esimees Raul Puusepp.

