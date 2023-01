Võlg on võõra oma, aga kui võlgu, siis omadele

Investorid näevad Eesti riigivõlakirju turvasadamana

Eesti valitsus alustab võlakirjaemissiooniga, mille maht on vähemalt üks miljard eurot ning võlakirjade tähtaeg kümme aastat. Eksperdid usuvad, et huvi Eesti riigivõlakirjade vastu on suur ning investorite jaoks on tegu turvalise investeeringuga.