Ida-Euroopa pärismaalased peavad enda eksistentsi eest võitlema ka pärast Vilniust

Tehisaru jõudmine logistikasse on vaid aja küsimus

Hiljuti Eesti tarkvarafirma CarCopsi üle võtnud Mapon Eesti tegevjuht Kaspar Käis tõdes, et tehisintellekti kasutamine logistikasektoris on alles lapsekingades, kuid nõudlus on suur ning on vaid aja küsimus, mil tekivad AI-l põhinevad programmid, mis suudavad hallata kogu tarneahelat.

Hiljuti Eesti tarkvarafirma CarCopsi üle võtnud Mapon Eesti tegevjuht Kaspar Käis tõdes, et tehisintellekti kasutamine logistikasektoris on alles lapsekingades, kuid nõudlus on suur ning on vaid aja küsimus, mil tekivad AI-l põhinevad programmid, mis suudavad hallata kogu tarneahelat.