... ja pistrikud muutusid tuvikesteks ja tegid intressitõusule õnneliku lõpu

Kuigi ettevõtjatele toob oodatud intresside langetamine leevendust ja saame suvele vastu minna rõõmsamas meeleolus, on õhus siiski noote, mis pinget maha võtta ei lase, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Nagu soe suvetuul ja särav päike sinises taevas jõudis kohale Euroopa Keskpanga otsus baasintresside langetamisest . Tundus, nagu oleks kõik korraga lihtsam ja helgem ning roheliseks värvunud turgudelt kostis peaaegu kuuldav kergendusohe. Investor rõõmustas. Nagu mingi muinasjutulik õnnelik lõpp: they lived happily ever after.