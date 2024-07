Euroopa Parlamendi otsus, mis laseb Ursula von der Leyenil ühtse Euroopa liidrina jätkata, on mõnes mõttes kergendus nii ettevõtjale kui kodanikule, kuid ühenduse globaalne konkurentsivõime on siiski silmitsi suurte raskustega ja just sellest sõltub ka Eesti käekäik, kirjutab Äripäev juhtkirjas.