Hoolimata agressioonisõjast ja sanktsioonidest kolistab “Russki miri” loosungiga Vene kaup mööda Eesti raudteerööpaid riigi kaudsel heakskiidul. Sellist JOKKi on raske teisiti kirjeldada kui silmakirjalikkusena, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eelmisel nädalal Äripäevas ilmunud artikkel näitas, et kuigi Eesti valitsus keelas paar aastat tagasi Operailil toonase majandusministri Riina Sikkuti isikus ka need Venemaaga seotud raudteeveod, mis ei olnud sanktsioonide all, tegutseb Eesti riik otseselt ja kaudselt selles äris edasi. Eesti Raudtee teenindab Läti riikliku raudtee-ettevõtte tütarfirma LDZ Cargo, mis Venemaale kaupa veab.