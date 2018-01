Restoranitest: Silverspooni lemmik Gianni

Ainult tellijale

Kohvik Gianni toiduvalik on läbinisti itaallaslik, ka menüüs on itaalia keel esimesel kohal.

Gianni kohviku valisin aasta esimeseks põhiliselt seetõttu, et Silverspooni konkurss tunnistas selle Eesti parimaks kohvikuks. Tahtsin oma silmaga veenduda, kuidas toimib tõeliselt hea kohvik.

Kui restoran Gianni on läbinisti itaallaslik, siis kohvik Gianni, mis päeval samuti ehe itaallane, muutub hommikusöögiajaks pesuehtsaks eestlaseks.

Gianni sisekujundus sai valmimisajal kõvasti kiita ja üldist tausta arvestades oli ka seda väärt. Praeguseks on marmor ja kullatised saanud eilseks päevaks, kuid kellele need meeldivad, see tunneb end mõnusalt. Pealegi sobivad kullatised ja muu pseudobaroklik butafooria kohvikutesse paremini kui kuhugi mujale.

Seinasuurused aknad panevad sisekujunduse konkureerima aknatagusega ja see pole mitte just meeldivaimate hulgast. Ühelt poolt avaneb vaade tiheda liiklusega Jõe tänavale, teiselt poolt parklale. Keeran akendale selja ja eelistan marmorivaadet. Muusika on mõnusalt lõõgastav ja ei raasugi ülearu vali.