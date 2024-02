Ärimaailma võitjate kaheksa trendi

Joost Minnaar ja Pim de Morree. Foto: Corporate Rebels

Pim de Morree ja Joost Minnaar Coprorate Rebelsist ehk äriilma mässuliste kogukonnast on veetnud aastaid maailma edukamaid ettevõtteid külastades. Nende kogemuste pinnalt on nad teinud kaheksa tähelepanekut selle kohta, mis trendid parasjagu tõestatult toimivad.

1. Fookus tuleb pöörata kasumilt eesmärgile ja väärtustele

Kui hoiad silme ees ainult kasumi teenimist, kipub tegevuse mõte kaotsi minema. Kui aga paned paika väärtused ja kõrgema eesmärgi, mida teenida, tuleb ka kasum järele. Keskendu näiteks küsimustele: miks on meie firma olemas? miks me teeme, mida teeme? mis on meie lisaväärtus? kelle jaoks me seda kõike teeme? milliseid muutusi taotleme?

Vastused peaksid andma juhtnööri iga teo, otsuse ja inimese jaoks.

2. Hierarhiapüramiidid tuleks asendada meeskonnavõrgustikega

Tüütu ja ebarealistliku ülalt alla kamanda-ja-kontrolli-suhtlusviisi päevad on loetud. Paiska see püramiid pahupidi! See tähendab, et töötajad teevad küll samamoodi tööd nagu varem, aga mõistavad samas, et organisatsioon toetab neid. Kui sa aga ei söanda seda püramiidi lõhkuda, leia teisi mooduseid struktuuri muutmiseks: liigu tasapinnalise struktuuri poole ja vähenda juhtimise astmeid, jaga tiimid vastavalt tootele/teenusele vmt.

3. Toetav eestvedamine on tulemuslikum kui direktiivne juhtimine

Direktiivne juhtimine toob sageli kaasa harjumuse kohandada otsuseid kõige kõrgema staatusega juhi arvamusele, jättes tähelepanuta inimese, kellel on ehk kõige paremad teadmised, põhjalikumad kogemused või kirkamad ideed. Kas see mõttelaad tundub progressiivne?

4. Plaanimise ja ennustamise asemel tuleb julgeda katsetada ja kohaneda

Algata ettevõttes katsetamiskultuur. Muutused peaksid olema osa igapäevatööst: alati on parem katsetada ja luhtuda, kui mitte kunagi midagi uut proovida. Proovi uusi mõtteid ja langeta tulemustel põhinevaid otsuseid selle kohta, kuidas edasi liikuda. Just do it – on ülioluline, et ettevõtte keskkond seda meelelaadi toetaks!

5. Pöörakem reeglid ja kontroll ümber vabaduseks ja usalduseks

Traditsiooniline juhtimine tuleks asendada argimõistuse ja osavõtliku, kaasava tegevusplaaniga. See ei tähenda, et kui töötaja töötunde ei jälgita, teeb igaüks, mis aga pähe tuleb. Kui vaadata reeglite ja ettekirjutuste asemel tulemusi, peab töötaja millegagi siiski lagedale tulema – millegi taha pole peituda.

6. Keskvõimu asemel jaga autoriteeti

Edukad organisatsioonid on mõistnud, et keskvõimu kätte koondunud otsustusõigus muudab ettevõtte pikaldaseks. Seetõttu tuginetakse tihtipeale hoopis neile, kes tunnevad kliente, tarnijaid ja asutusi kõige paremini ja on seega pädevad langetama otsuseid. Oluline on siingi rõhutada: vabadusega otsuseid langetada kaasneb alati ka vastutus.

7. Anna radikaalsele läbipaistvusele võimalus

Kui ettevõtet iseloomustab läbipaistvus, tunnevad selle töötajad end kaasatuna, nende tulemused paranevad, neil on juhtidesse rohkem usku ja usaldus kasvab. Niisiis kaasa töötajaid otsustusprotsessi, anna regulaarselt ülevaateid ettevõtte käekäigust või avalda kas või kõigi töötajate palgad.

8. Keskendu talendile ja vilumusele

Kujunda töötajate rollid nende oskuste pinnalt. Milleks lasta otsustada kellegi varasemal töökogemusel või haridusel, kui inimese talent seisneb selgelt milleski muus? Lase töötajal otsustada ka seda, kuidas oma oskustepagasit täiendada. Küllap ta langetab ise õige otsuse.