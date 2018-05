Kaupleja Alex: ma ei usu Netflixi

Kaupleja Alex 29. mai 2018, 16:00

Täna plaanin teha midagi, mis mõnele võib tunduda lausa pühaduseteotus: müüa lühikeseks miljonite harrastusinvestorite lemmikut Netflixi.

Ma ei mõista, kust kohast leiab Netflixi voogedastusteenus igas kvartalis nii palju uusi kliente. Laienemine on muidugi hea, ja ma isegi usun, et Netflixist võib saada omalaadne telekom koos stabiilse kassavooga, kuid minu arvates on see mäng liiga kaugele läinud.

Ujun vastuvoolu

Stabiilne kassavoog on muidugi hea. Positiivsetest asjaoludest kõneledes märgin veel, et Netflixil on nii efektiivne juhtkond, et suutis 1990ndatest pärineval äril otsa ümber pöörata ja muuta ettevõtte edukaks. Kui keegi ei mäleta, siis alustas Netflix DVD-plaatide rentimisega automaatide kaudu, selliste, millest ostame Coca-Colat või kohvi. See mudel osutus umbteeks (meenutage, millal vaatasite viimati DVD-lt filmi ja üldse filmi rentisite) ning juhtkonnal oli julgust äri formaati muuta ja samu filme internetis pakkuma hakata.

Aga aktsia hind on aasta algusest kerkinud 83%! Mulle ei meeldi need "moodsad" väärtpaberid, mida kõik ostavad, sest ostsid endale ka teenuse ning leiavad nüüd, et Netflix on "meie oma". Usutavalt lõpeb nii kiire lend ka sama kiire korrektsiooniga, mis mulle mõned kümned dollarid sisse toob.

Trend on sinu sõber, nagu öelda tavatsetakse - seda muidugi. Aga Netflixi tõusutrend näib olevat lõppenud. Siin üks põhjendus ka fundamentaalanalüüsi sõpradele: aktsia P/E ehk hinna ja tulu suhe on juba 210, mis on päris hullumeelne arv. Edasivaatav hinna ja tulu suhe (Forward P/E), kui isegi suurendada kasumit kolmekordseks, pole ikkagi kesine - 76.

Ajal, mil neid ridu kirjutan, maksab Netflixi aktsia eelturul umbes 350 dollarit. Tahangi umbes sellisel hinnatasemel aktsiat müüa. Stop-lossi panen tasemele 355 dollarit, mis on mõnikümmend senti eelmisel reedel saavutatud ajaloolisest tipust kõrgemal.

Samuti on eelturul miinuses S&P futuurid. See tähendab, et kui tuleb hindade korrektsioon, isegi kui ainult lokaalne, hakatakse esimeses järjekorras müüma neid aktsiaid, mille tõus on hiljuti olnud väga tugev.

Kus ma kasumi fikseerin? Selle ülesande lahendan hiljem. Mäletate, kuidas mul naftaga läks - panin positsiooni kinni kõige paremas kohas. Võtsin kõigest kaks dollarit barreli kohta, oleksin võinud võtta kuus.