Margus Linnamäe vanema venna ärist käis läbi üle 10 miljoni euro

Foto: Andras Kralla

Tuntud ravimi-, kinnisvara- ja meediaettevõtja Margus Linnamäe vanemale vennale Aivarile kuuluv Holofernes OÜ teenis 2017. aastal üle 10 miljoni euro käivet.

Aivar Linnamäele kuuluva Holofernes OÜ sidusettevõte on Apteekide Koostöö AS, mis on ravimiameti andmetel Eesti ravimituru suuruselt kolmas tegija Margus Linnamäele kuuluva Magnum Medicali ja Tamro Eesti järel.