Rootsi börsifirma võttis Eesti metallitööstusest 7,5 miljonit dividendi

„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Eestis ei ole ohtlik, siin on turvaline, aga te ei tohi rääkida ise nii palju ohust, sest sellest saab muidu isetäituv ennustus, hoiatas suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors Äriplaani konverentsil.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?