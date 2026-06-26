Wolf Groupi kasum hüppas kolmekordseks

Ehituskeemia tootja Wolf Group kasvatas mullu ärikasumit 72% ning puhaskasum kolmekordistus, kui Barcelona lähedale rajatud vahutehas jõudis täismahus tootmisesse.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- mis aitas Wolf Groupil kasumit nii järsult kasvatada ja kui suur roll oli selles Barcelona lähistel valminud vahutehasel;
- miks juhtis audiitor Mart Nõmper tähelepanu Hispaania tütarfirma pooleliolevale auditile ja millist riski see kogu kontserni aruandele võib tähendada;