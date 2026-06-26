Wolf Groupi kasum hüppas kolmekordseks

Ehituskeemia tootja Wolf Group kasvatas mullu ärikasumit 72% ning puhaskasum kolmekordistus, kui Barcelona lähedale rajatud vahutehas jõudis täismahus tootmisesse.

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