Harmet kahekordistas käibe ja jõudis kasumisse. “Rasked otsused on end õigustanud”

Ruumielementidest hoonete ja ehitussoojakute tootja Harmet kasvatas 2025. aastal müügitulu 96 protsendi võrra ja sai üle mitme aasta nina vee peale, kui kasumiks kujunes 1,4 miljonit eurot.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: mis aitas Harmetil üle mitme aasta kahjumist kasumisse pöörduda ja milliseid raskeid otsuseid peab Alo Tamm õigeks;

kuidas on ettevõtte seniste põhiturgude kõrval muutunud tellimuste sisu ning millised uued segmendid veavad kasvu;