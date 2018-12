Talpsepp: turgude kiirele tõusule panustada ei julgeks

Kui selle aasta alguses toimunud börsilangusele järgnes kiire taastumine, siis praegu kiirele taastumisele enam panustada ei julgeks, ütles investor ning ettevõtluskõrgkooli Mainor teadusjuht Tõnn Talpsepp Äripäeva raadiosaates "Investor Toomase tund".

Praegune turgude langus on teinud Tõnn Talpsepa ettevaatlikumaks. Foto: Raul Mee

"Need kaks olukorda ühe aasta sees on mind muutnud selgelt ettevaatlikumaks ja vastavalt olen ma ka enda portfelli korrigeerinud," kommenteeris Talpsepp. Samas väliseid riske oluliselt lisandunud pole. Hiina-USA kaubandussõda on jätkuvalt üleval, Euroopasse on lisandunud aga Prantsusmaa risk, kelle tegevus võib suurendada riigi võlakoormust. Ja kui selle kõrval on finantsturgudel hinnad jätkuvalt kallid, siis meelerahu see ei sisesta, rääkis Talpsepp.

LHV klientide hulgas paanikat täheldada ei ole, rääkis LHV vanemmaakler Nelli Janson. "Kriisid pigem armastavad üllatada ja kui kõik on kriisiks väga valmis, siis seda ikkagi ei tule. See ei ole lubadus, aga ma siiski arvan, et turg üllatab meid veel enne paljulubatud kriisi," ütles Janson.

