Koduotsijad kipuvad rohkem äärelinnadesse

Endoveri müügiosakonna juht Marko Männimets näeb, et Tallinna elukondlikul kinnisvaraturul on huvi suurenenud eelkõige äärelinnades. Foto: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix

Muutused Tallinna elukondlikul kinnisvaraturul näitavad, et huvi on suurenenud eelkõige äärelinnades nagu Haabersti ja Lasnamäe, ütles Endoveri müügiosakonna juht Marko Männimets enda ettevõtte kogemuse põhjal.

Nendes piirkondades, aga ka näiteks Kalamajas ja Kadriorus, on reeglina olnud uusarendust vähem, mistõttu otsivad kohapealsed elanikud pigem samasse piirkonda uuemat kinnisvara, leidis Männimets.

"Põhiline ostja on ikkagi sama piirkonna elanik – tal on elu oma piirkonnas välja kujunenud, lapsed käivad koolis-lasteaias, sõbrad-tuttavad elavad lähedal. Tema on selline, kes tahab sinna piirkonda jääda, ta lihtsalt otsib paremat ja võib-olla ka suuremat kodu," kirjeldas Männimets ostjaskonda.

