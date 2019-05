Töötajate jõusaal ja barista ehk kuidas hoiavad ettevõtted inimesi

Kaasaegne, mugav ja ilus büroo on üha enam argument, mille järgi inimene töökohta valib. Tööandjad mõtlevad välja võimalusi, kuidas inimesi tööle värvata ja tema tööaega meeldivaks muuta, rääkisid saatekülalised Äripäeva raadio „Kinnisvaratunni“ saates.

Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade maakler Aira Veelmaa ja rahvusvahelise kommunikatsioonitehnoloogiaettevõtte Twilio Euroopa kontorite haldusjuht Ann Kõljalg Foto: Kinnisvarauudised

„Kinnisvaratunni" saates olid külas Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade maakler Aira Veelmaa ja rahvusvahelise kommunikatsioonitehnoloogiaettevõtte Twilio Euroopa kontorite haldusjuht Ann Kõljalg.

Twilio Euroopa kontorite haldusjuht Ann Kõljalg on viimase poole aasta jooksul uusi büroopindu otsinud nii Eesti kontorile kui ka korraldanud mitme Twilio Euroopa kontori kolimist. Eesti eripärana tõi ta välja pikad rendilepingud. „Eestis on vähe pakkuda service office teenust, kus omanik pakub nii pinna kui täisteenuse. Rendid ruumid ja seal on kõik olemas. On selliseid kohti, kus tehakse enne sissekolimist kõik sinu ettevõttele sobivaks – brändingu disainid, potililled, sobiv ruumikujundus,“ rääkis Kõljalg.

Kontoritrendidest rääkides tõi Aira Veelmaa esile, et avatud büroo pole enam populaarne, eelistatakse nii-öelda osaliselt avatud ruumi, kus töötajatel on parem oma tegevusse süveneda. „Kindlasti on trendiks saanud nii-öelda pehmed väärtused, mida tööandjad pakuvad, et tööl oleks tore olla. Näiteks ühised õhtusöögid: tean ettevõtteid, kes tellisid oma büroosse suure ja hästivarustatud köögi, kus toimuvad töötajate kooskokkamised."

