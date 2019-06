Millist rolli mängib metsandus kliimaprobleemide lahendamisel?

Saates tuleb juttu erinevates puidutehnoloogiatest ning sellest, mis osa puidutööstusest on Eestis konkurentsivõimeline. Foto: Raul Mee

Kliima soojenemine ja keskkonnaprobleemide süvenemine on viimastel aastatel saanud eriti rohkelt tähelepanu ja seda põhjusega. Suur osa teadlastest arvab, et tegemist on väga kriitilise ja tulevikus palju negatiivseid tagajärgi toova globaalse probleemiga.

Seetõttu kõneleme Arvamusfestivali teises eeldebatis, mis rolli mängib üks spetsiifiline valdkond, nimelt metsandus, kliima muutustes. Külas on TalTechi puidutehnoloogia labori juhataja Jaan Kers ning metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja. Saatejuht on Anna Karolin.

Kuula saadet siit: