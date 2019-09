Majanduslangust enne ei prognoosi, kui see käes ei ole

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ja rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben Foto: Liis Treimann

Eesti majandusarengut ohustavaid tegureid käis Äripäeva raadio hommikuprogrammis tutvustamas rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.

Juttu tuli muu hulgas sellest, mida ettevõtjad võiksid viimase aja halvimast majandusprognoosist kõrva taha panna, mis võiks ärgitada investeerima ja mis on muutunud tarbijate käitumises.

Hommikuprogrammi juhtisid Aivar Hundimägi ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.

LHV vanemmaakler Nelli Janson ja Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang, kes osalesid nädalavahetusel Ameerika tunnustatud börsikaupleja Alexander Elderi koolitusel, rääkisid kaupleja parimatest õppetundidest.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets selgitas hommikuprogrammis antud intervjuus, kas Euroopa Liidu eelarvereegleid järgides on üldse võimalik Eestis põhimaanteed kiirendatud korras neljarajaliseks ehitada, kas selleks on tarvis Euroopa Komisjoni eelarvereeglitest mööda minna ning mis on teeprojektide põhilised takistused.

Ja värskelt valminud Eesti ehitusettevõtete konkurentsiraportit tutvustas hommikuprogrammis Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

