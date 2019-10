Takso on oleviku isesõitev auto

Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa ja Taxitechi juhatuse liige Üllar Tali. Foto: Äripäev

Kas teate, mis toimus taksondusega seoses Eestis aastal 1921 ja miks on Tallink Takso tellimisnumber sama? Kuidas mahuvad turule nii sõidujagamise- kui ka taksoteenus, mis on nende erinevused? Milliseid mugavusi pakub tellimisäpp Taxilink ja kui keskkonnasõbralikud on Tallink Takso ja Takso24 autod?

"Sisuturundussaates" on külas Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa ja Taxitechi juhatuse liige Üllar Tali.

Küsib Andres Panksepp.

Saadet toetab Tallink Takso.