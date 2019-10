Kui üldse aru ei saa, ei tasu ühisrahastust näppida

Investor Kristi Saare. Foto: Raul Mee

Crowdestate'i portaali laekus eile pärastlõunal info selle kohta, et Baltic Forest OÜ on esitanud kohtusse saneerimisavalduse ning paljude investorite vara on ohus.

Olukorda kommenteeris kolmapäevases hommikuprogrammis ühisrahastuse investor Kristi Saare, kelle sõnul paratamatult mõned laenud võivadki minna hapuks ning seda riski tuleks investorina arvestada.

Kuula intervjuud siit:

Kas 60–65aastane juht peab mõtlema teatepulga üleandmisele või on siiski olemas rohi, kuidas ka väärikas eas ettevõtja saaks noorematele silmad ette anda? Sellele küsimusele otsisime hommikuprogrammis vastust koos demograafiakeskuse teaduri Tiina Tambaumiga.

Kuula intervjuud siit:

LHV ja nüüd ka Tuleva on pakkumas III samba fondi, kus teenustasu on minimaalne ja investeeritakse indeksisse. Kas see tähendab, et ebapopulaarne III sammas muutub uuesti atraktiivseks instrumendiks ja kuidas seda kõike mõjutab kavandatav II samba reform? Stuudios oli Tuleva pensionifondi juht ja asutaja Tõnu Pekk.

Kuula intervjuud siit:

Samuti jälgisime koos Äripäeva börsitoimetaja Liina Laksiga, mis on maailmas kõige põnevamad teemad ja tegime raadiokuulajatele sellest kokkuvõtte: rääkisime Brexitist, Euroopa võlakoormusest ning olukorrast Süürias ja Ladina-Ameerikas.

Kuula vestlust siit: