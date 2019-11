Millal lõpeb ebaõiglus hooldushüvitise maksmisel?

Riigikogu liige Riina Sikkut ja sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Äripäev

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on praegune kord, kus pärast vanemapalga lõppemist tööle naasnud ema või isa saab haigestunud lapsega hoolduslehe võttes hüvitist alla miinimumpalga, ajale jalgu jäänud ning ministeerium on teema lauale tõstnud.

Eile eetris olnud "Poliitikute töölaua" saates nentis Kiik, et vahepeal on väga jõuliselt paindlikumaks muutunud vanemahüvitise süsteem ja nüüd tuleks mõelda ka sellele, kuidas parandada õiglustunnet hooldushüvitise maksmisel. Ministeerium on juba välja arvutanud ka süsteemi muutmise võimaliku kulu.

Ajakirjanik Piret Reiljan kirjutas septembris, et avastas halva üllatusena, kuidas riik maksab äsja tööle naasnud vanemale haige lapsega hoolduslehel olemise eest 80% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavast päevatulust, kuid konks on selles, et vanemapalk ei ole sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. See tähendab, et kui vanem naaseb tööle ja eelmisel kalendriaastal ei teeninud ta lisaks vanemahüvitisele igakuiselt üle alampalga ulatuvat töötasu, hakkab ta olenemata saadud vanemahüvitise suurusest haige lapse hooldamise hüvitist saama alampalga alusel. Niisugune ninanips võib perede eelarvesse augu lüüa.

"Poliitikute töölauas" arutlesid hooldushüvitise teemal, veel paaril vanemapalgaga seotud teemal ning II pensionisamba reformi üle sotsiaalminister Kiik ja endine sotsiaalminister, riigikogu liige Riina Sikkut. Saadet juhtis Piret Reiljan.

Kuula saadet siit: